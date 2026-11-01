Pekin nie jest zainteresowany zorganizowaniem trójstronnego spotkania na najwyższym szczeblu z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji w celu omówienia sposobów zakończenia wojny na Ukrainie. Stwierdził to prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Według niemieckiego prezydenta, pomimo ewentualnej obecności Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga na zbliżającym się szczycie Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w Shenzhen, strona chińska podkreśliła, że nie przygotowuje się do rozmów dotyczących kwestii ukraińskiej.

Przywódca ChRL Xi Jinping podkreślił, że uważa wojnę za konflikt europejski, w którego rozwiązaniu powinny uczestniczyć przede wszystkim same kraje europejskie, co zaprzecza wcześniejszym plotkom w mediach o możliwym trójstronnym szczycie.

Źródło: Yahoo.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio na marginesie dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20 w Atlancie stwierdził, że obecnie nie ma podstaw, by twierdzić, iż zbliża się negocjacyjne rozwiązanie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wyraził również wątpliwości, czy rosyjski dyktator Putin zatrzyma się, nawet jeśli przejmie cały Donbas.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin mogą przeprowadzić nowe rozmowy już w listopadzie. Możliwość takiego spotkania omówili przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy.

Czytaj nas na