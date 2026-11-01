W Polsce sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w wywiadzie dla TVN24, że w poniedziałek wyda zarządzenie uzupełniające porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Ma ono przewidywać losowanie składów orzekających dla postępowań dyscyplinarnych dotyczących prezesa sądu Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, podaje Interia.

Losowanie dla spraw dyscyplinarnych

Według Korwin-Piotrowskiej sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego rozpoznaje sprawy w składzie trzech sędziów w pierwszej instancji i pięciu sędziów w drugiej instancji. Oświadczyła, że osobiście przeprowadzi losowanie tych składów.

Sędzia wyjaśniła, że włączenie tej kwestii do porządku obrad ma zapewnić przeprowadzenie losowania w warunkach maksymalnej przejrzystości, aby uniknąć zastrzeżeń do procedury.

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Miesięczne zawieszenie w pełnieniu obowiązków

Korwin-Piotrowska powiedziała również, że zarzuty przedstawione w zarządzeniu dotyczącym miesięcznego zawieszenia Święczkowskiego i Sochańskiego w pełnieniu obowiązków służbowych mają służyć wszczęciu wobec nich postępowań dyscyplinarnych.

Dodała, że sąd dyscyplinarny w ciągu 30 dni powinien z własnej inicjatywy rozpatrzyć kwestię natychmiastowego zawieszenia dwóch sędziów w pełnieniu obowiązków służbowych.

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