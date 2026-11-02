NATO 29–30 października przeprowadziło na Łotwie wydarzenie NATO FUSE, podczas którego testowało podejścia do zwalczania bezzałogowców, wymiany danych między sojusznikami oraz przyspieszania procesów naprowadzania. W wydarzeniu zorganizowanym przez Sojusznicze Dowództwo Transformacyjne NATO połączono trzy inicjatywy: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) oraz Next Generation Targeting (NGT), informuje Jerusalem Post.

Testy z udziałem wojskowych i firm

Według generała majora Arnouda Stallmanna, zastępcy szefa sztabu NATO ds. zdolności wielodomenowych, w ćwiczeniach na Łotwie uczestniczyło ponad 30 państw i ponad 100 firm. Wydarzenie nie było procedurą zakupową: wojskowi, operatorzy i przedstawiciele przemysłu sprawdzali rozwiązania technologiczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz zbierali dane o ich skuteczności.

Stallmann powiązał potrzebę szybszego wdrażania technologii z powtarzającymi się przypadkami pojawiania się dronów w przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki Sojuszu oraz z doświadczeniami współczesnych konfliktów. Zaznaczył, że NATO poszukuje bardziej przystępnych sposobów przechwytywania małych bezzałogowców, aby nie polegać wyłącznie na drogich myśliwcach i pociskach przechwytujących przeznaczonych do zwalczania większych zagrożeń.

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Sieć przeciwdziałania dronom i AI do naprowadzania

Inicjatywa LCI-X przewiduje etapowe testowanie środków zwalczania bezzałogowców — od pojedynczych systemów po połączone ze sobą jednostki przeciwdziałania BSP, zintegrowane z systemami dowodzenia i kontroli NATO. W ciągu roku odpowiednie wydarzenia przeprowadzono w Finlandii i na Łotwie. Ich celem jest połączenie sensorów, środków rażenia i systemów kierowania oraz zapewnienie producentom informacji zwrotnych od operatorów.

W ramach DiBaX NATO testowało również odporność systemów dowodzenia i kontroli, utrzymanie łączności w razie zakłóceń sieci oraz przetwarzanie danych z sensorów za pomocą sztucznej inteligencji. Sojusz postrzega cyfrową podstawę jako kompleks oprogramowania, sieci i infrastruktury, który umożliwi siłom różnych państw wymianę danych i wspólne działanie.

Program NGT ma stworzyć federacyjny system, który będzie łączyć dane krajowe za pomocą modułowych narzędzi AI i zarządzania danymi. Jednym z deklarowanych zadań jest skrócenie czasu od otrzymania informacji do podjęcia decyzji o ponad 50%, przy czym ostateczna decyzja o użyciu siły ma pozostać w gestii człowieka. Stallmann podkreślił, że Sojusz musi skrócić cykle wdrażania nowych zdolności z dziesięcioleci do miesięcy i lat.

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