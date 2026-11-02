10月29日至30日，北约在拉脱维亚举行NATO FUSE活动，测试应对无人机、盟友之间数据交换以及加速目标指引流程的方法。该活动由北约转型司令部组织，结合了三项倡议：数字骨干实验（Digital Backbone eXperimentation，DiBaX）、分层反无人机系统倡议（Layered Counter-UAS Initiative，LCI-X）和下一代目标指引（Next Generation Targeting，NGT），《耶路撒冷邮报》报道。

军方和企业参与测试

北约多域能力助理参谋长阿努德·斯塔尔曼少将表示，来自30多个国家和100多家企业的代表参加了在拉脱维亚举行的演习。该活动并非采购程序：军方人员、操作员和工业界代表在接近实战的条件下测试技术解决方案，并收集有关其效能的数据。

斯塔尔曼将加快技术部署的需求与无人机多次出现在联盟东翼国家领空的事件，以及现代冲突的经验联系起来。他指出，北约正在寻求更经济的拦截小型无人机方式，以避免只依赖旨在应对更大威胁的昂贵战斗机和拦截导弹。

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反无人机网络与用于目标指引的人工智能

LCI-X倡议 предусматривает分阶段测试反无人机能力——从单个系统到相互连接、并与北约指挥与控制系统整合的反无人机部队。过去一年中，相关活动在芬兰和拉脱维亚举行。其目标是整合传感器、杀伤手段和控制系统，并向制造商提供操作员的反馈。

在DiBaX框架内，北约还测试了指挥与控制系统的韧性、网络受扰时保持通信的能力，以及利用人工智能处理传感器数据。北约将数字基础视为由软件、网络和基础设施构成的综合体系，使不同国家的部队能够交换数据并共同行动。

NGT计划旨在建立一个联邦式系统，利用模块化人工智能和数据管理工具整合各国数据。其宣布的任务之一是将从接收信息到作出决定的时间缩短50%以上，同时使用武力的最终决定必须由人作出。斯塔尔曼强调，联盟需要将引入新能力的周期从数十年缩短至数月和数年。

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