НАТО 29–30 октября провело в Латвии мероприятие NATO FUSE, где испытывало подходы к противодействию беспилотникам, обмену данными между союзниками и ускорению процессов наведения. В мероприятии, организованном Командованием НАТО по трансформации, объединили три инициативы: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) и Next Generation Targeting (NGT), сообщает Jerusalem Post.

Испытания с участием военных и компаний

По словам помощника начальника штаба НАТО по многодоменным возможностям генерал-майора Арноуда Сталлманна, в учениях в Латвии участвовали более 30 стран и свыше 100 компаний. Мероприятие не было процедурой закупок: военные, операторы и представители промышленности проверяли технологические решения в условиях, приближенных к реальным, и собирали данные об их эффективности.

Сталлманн связал необходимость более быстрого внедрения технологий с неоднократными случаями появления дронов в воздушном пространстве стран восточного фланга Альянса и опытом современных конфликтов. Он отметил, что НАТО ищет более доступные способы перехвата малых беспилотников, чтобы не полагаться только на дорогостоящие истребители и ракеты-перехватчики, предназначенные для противодействия более крупным угрозам.

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Сеть противодействия дронам и ИИ для наведения

Инициатива LCI-X предусматривает поэтапную проверку средств борьбы с беспилотниками — от отдельных систем до связанных между собой подразделений противодействия БпЛА, интегрированных с системами командования и управления НАТО. В течение года соответствующие мероприятия проводились в Финляндии и Латвии. Их цель — объединить сенсоры, средства поражения и системы управления, а также обеспечить производителям обратную связь от операторов.

В рамках DiBaX НАТО также тестировало устойчивость систем командования и управления, поддержание связи при нарушении работы сетей и обработку данных с сенсоров с помощью искусственного интеллекта. Альянс рассматривает цифровую основу как комплекс программного обеспечения, сетей и инфраструктуры, который позволит силам разных стран обмениваться данными и действовать совместно.

Программа NGT должна создать федеративную систему, которая будет объединять национальные данные с помощью модульных инструментов ИИ и управления данными. Одной из заявленных задач является сокращение времени от поступления информации до принятия решения более чем на 50%, при этом окончательное решение о применении силы должно оставаться за человеком. Сталлманн подчеркнул, что Альянсу необходимо сократить циклы внедрения новых возможностей с десятилетий до месяцев и лет.

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