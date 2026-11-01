В Польше судья Конституционного суда Анна Корвин-Пётровская заявила в интервью TVN24, что в понедельник издаст распоряжение о дополнении повестки вторничного общего собрания судей КС. Оно должно предусматривать жеребьёвку составов судей для дисциплинарных производств в отношении председателя суда Богдана Свенчковского и вице-президента Бартломея Соханьского, сообщает Interia.

Жеребьёвка для дисциплинарных дел

По словам Корвин-Пётровской, дисциплинарный суд Конституционного суда рассматривает дела в составе трёх судей в первой инстанции и пяти судей во второй инстанции. Она заявила, что лично проведёт жеребьёвку этих составов.

Судья пояснила, что внесение этого вопроса в повестку должно обеспечить проведение жеребьёвки в условиях максимальной прозрачности, чтобы избежать претензий к процедуре.

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Месячное отстранение от исполнения обязанностей

Корвин-Пётровская также сказала, что изложенные в распоряжении о месячном отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения служебных обязанностей обвинения должны послужить для инициирования дисциплинарных производств против них.

Она добавила, что дисциплинарный суд в течение 30 дней должен по собственной инициативе рассмотреть вопрос о немедленном отстранении двух судей от исполнения служебных обязанностей.

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