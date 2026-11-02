Зеленский надеется на новые перемирия при содействии Мелании Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие в достижении гуманитарного перемирия в Олешках в Херсонской области. Он надеется, что благодаря её участию подобные договоренности удастся реализовать и на других участках фронта. В то же время Зеленский признал, что пока неизвестно, сколько таких инициатив удастся воплотить в жизнь.

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал о возможности новых локальных перемирий при содействии первой леди США Мелании Трамп. Президент поблагодарил её за помощь в достижении гуманитарного перемирия в Олешках в Херсонской области. Эта инициатива позволила провести гуманитарную миссию в городе, находящемся под российской оккупацией.

Зеленский надеется, что этот опыт удастся использовать и в других районах, где продолжаются боевые действия. По его словам, участие Мелании Трамп в таких договоренностях могло бы быть полезным. «Если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен», — сказал президент.

В то же время Зеленский не стал прогнозировать, сколько подобных перемирий удастся организовать. По его словам, пока сложно оценить, удастся ли распространить эту практику на другие участки фронта. Речь идет именно о локальных гуманитарных договоренностях, а не об общем прекращении огня. Такие инициативы могут помочь провести отдельные гуманитарные операции там, где это возможно по согласованию сторон.

Зеленский подчеркнул важность продолжения таких усилий и поблагодарил Меланию Трамп за её участие. Удастся ли договориться о новых перемириях в других районах, пока неизвестно. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил регулярно проводить гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп. Такую идею он высказал 30 октября после операции, связанной со спасением и возвращением жителей Олешек. По словам омбудсмена, этот опыт показал, что подобные договоренности могут помогать спасать гражданских лиц и возвращать людей домой.

Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что может лично приехать в Украину. На вопрос журналистов о возможной поездке она ответила кратко: «Посмотрим». В то же время Дональд Трамп предположил, что его жена может присоединиться к переговорам о прекращении огня между Украиной и Россией.

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