Зеленський сподівається на нові перемир’я за сприяння Меланії Трамп

Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння гуманітарному перемир’ю в Олешках на Херсонщині. Він сподівається, що завдяки її участі подібні домовленості вдасться реалізувати й на інших ділянках фронту. Водночас Зеленський визнав, що поки невідомо, скільки таких ініціатив можна буде втілити.

Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News розповів про можливість нових локальних перемир’їв за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Президент подякував їй за допомогу в досягненні гуманітарного перемир’я в Олешках на Херсонщині. Ця ініціатива дала змогу провести гуманітарну місію в місті, яке перебуває під російською окупацією.

Зеленський сподівається, що цей досвід вдасться використати й в інших районах, де тривають бойові дії. За його словами, участь Меланії Трамп у таких домовленостях могла б бути корисною. «Якщо перша леді зможе це зробити, зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний», — сказав президент.

Водночас Зеленський не став прогнозувати, скільки подібних перемир’їв можна буде організувати. За його словами, поки складно оцінити, чи вдасться поширити цю практику на інші ділянки фронту. Ідеться саме про локальні гуманітарні домовленості, а не про загальне припинення вогню. Такі ініціативи можуть допомогти провести окремі гуманітарні операції там, де це можливо за погодженням сторін.

Зеленський наголосив на важливості продовження таких зусиль і подякував Меланії Трамп за її участь. Чи вдасться домовитися про нові перемир’я в інших районах, наразі невідомо. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував регулярно проводити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп. Таку ідею він висловив 30 жовтня після операції, пов’язаної з порятунком і поверненням жителів Олешків. За словами омбудсмена, цей досвід показав, що подібні домовленості можуть допомагати рятувати цивільних і повертати людей додому.

Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що може особисто приїхати до України. На запитання журналістів про можливу поїздку вона відповіла коротко: «Побачимо». Водночас Дональд Трамп припустив, що його дружина може долучитися до переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією.

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