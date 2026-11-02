Выборы в США-2026: Трамп пообещал американцам более $5000 за победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп пообещал организовать выплату более 5000 долларов каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат. По оценке Der Spiegel, такие выплаты обошлись бы правительству США более чем в 1 трлн долларов и являются политически и финансово нереалистичными.

Ограничения голосования по почте

Издание также описывает другие шаги Трампа, направленные на влияние на промежуточные выборы в Конгресс. В конце марта он распорядился ужесточить правила отправки избирательных документов для голосования по почте. Несколько штатов, управляемых демократами, оспорили это решение, а Верховный суд США временно заблокировал этот план.

Трамп неоднократно называл голосование по почте уязвимым для мошенничества. Der Spiegel отмечает, что доказательств в подтверждение этих утверждений нет. В июльском обращении к нации президент также заявлял об угрозах взлома, манипуляций и коррупции в отношении машин для голосования, а также о попытках Китая и других государств вмешаться в выборы. По данным издания, документы, на которые ссылался Трамп, не подтверждают его обвинений.

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Изменение границ округов

Еще одним инструментом в материале назван джерримендеринг — изменение границ избирательных округов для получения партийного преимущества. В качестве примера Der Spiegel приводит 32-й округ в Далласе, штат Техас, который в 2024 году выиграли демократы. Перед промежуточными выборами его разделили и объединили с более благоприятными для Трампа сельскими районами, что, согласно прогнозам, дает республиканцам явное преимущество.

В то же время в штате Миссури верховный суд отклонил предложенное республиканцами новое распределение округов. Издание отмечает, что к джерримендерингу прибегают также демократы.

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