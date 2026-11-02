Wybory w USA 2026: Trump obiecał Amerykanom ponad 5000 dolarów za zwycięstwo Republikanów

Prezydent USA Donald Trump obiecał zorganizować wypłatę ponad 5000 dolarów każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli Partia Republikańska wygra wybory połówkowe do Izby Reprezentantów i Senatu. Według Der Spiegel takie wypłaty kosztowałyby rząd USA ponad 1 bln dolarów i są politycznie oraz finansowo nierealistyczne.

Ograniczenia głosowania korespondencyjnego

Wydanie opisuje również inne kroki Trumpa, mające na celu wpłynięcie na wybory połówkowe do Kongresu. Pod koniec marca zarządził on zaostrzenie zasad wysyłania dokumentów wyborczych do głosowania korespondencyjnego. Kilka stanów rządzonych przez Demokratów zaskarżyło tę decyzję, a Sąd Najwyższy USA tymczasowo zablokował ten plan.

Trump wielokrotnie twierdził, że głosowanie korespondencyjne jest podatne na oszustwa. Der Spiegel zaznacza, że nie ma dowodów potwierdzających te twierdzenia. W lipcowym orędziu do narodu prezydent mówił także o zagrożeniach hakerskich, manipulacjach i korupcji dotyczących maszyn do głosowania, a także o próbach ingerencji Chin i innych państw w wybory. Według wydania dokumenty, na które powoływał się Trump, nie potwierdzają jego oskarżeń.

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Zmiana granic okręgów

Innym narzędziem wskazanym w materiale jest gerrymandering — zmiana granic okręgów wyborczych w celu uzyskania przewagi partyjnej. Jako przykład Der Spiegel podaje 32. okręg w Dallas w Teksasie, który w 2024 roku wygrali Demokraci. Przed wyborami połówkowymi został on podzielony i połączony z bardziej przychylnymi Trumpowi obszarami wiejskimi, co według prognoz daje Republikanom wyraźną przewagę.

Jednocześnie w stanie Missouri sąd najwyższy odrzucił zaproponowany przez Republikanów nowy podział okręgów. Wydanie zaznacza, że Demokraci również sięgają po gerrymandering.

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