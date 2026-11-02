Кремль не видит возможности возобновить транзит газа через Украину

2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит возможности возобновить транзит своего газа в Европу через Украину. Так он прокомментировал сообщение об американской инициативе по возвращению российских поставок на европейский рынок. В то же время Песков не исключил, что такой транзит может быть возобновлен в будущем.

Россия пока не рассматривает возобновление транзита газа через украинскую газотранспортную систему как возможный вариант. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о предложении США вернуть российский газ на европейский рынок. «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, ситуация на местах более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля не стал полностью исключать возможность возобновления поставок в будущем. По его словам, это будет зависеть от того, будет ли спрос на российский газ, захотят ли его продавать и будут ли у поставщиков такая возможность. «Желание покупателей, желание продавцов и возможности продавцов», — так Песков описал условия, от которых, по его мнению, будет зависеть возможное возобновление транзита.

Что известно о предложении США

Заявление Пескова прозвучало после сообщений о том, что Вашингтон рассматривал возможность возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. По данным издания The Wall Street Journal, американская сторона рассматривала такую договоренность как один из возможных шагов для прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Как писало издание, эту идею обсуждали во время сентябрьских переговоров в Москве. Ее представляли представители президента США Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Один из предложенных вариантов предполагал, что российский газ вновь будет поступать европейским покупателям через украинскую газотранспортную систему. При этом продавать его должны были через американского посредника.

Однако, по информации The Wall Street Journal, впоследствии это предложение отошло на второй план. Публично о договоренностях по возобновлению транзита не сообщалось. Таким образом, в Кремле пока заявляют о невозможности возвращения российского газа в Европу через Украину, но оставляют такую возможность на будущее. В то же время конкретных сроков или условий возобновления поставок Песков не назвал. Его слова приводит российское агентство «Интерфакс».

В ходе переговоров об энергетическом перемирии США вновь подняли вопрос о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, такая инициатива появилась после того, как Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, Буданов возмутился предложением Виткоффа возобновить транзит российского газа.

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