Самолёт авиакомпании Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, в понедельник перенаправили в Будапешт, Венгрия, из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Пассажирский лайнер сопровождал истребитель Gripen венгерских ВВС.

Посадка под сопровождением истребителя

Как сообщает RMF24, министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди написал в социальных сетях, что поступила информация о возможном взрывном устройстве на борту. После этого экипаж изменил маршрут и направил самолёт в венгерскую столицу.

По данным Reuters, самолёт Wizz Air приземлился в аэропорту Будапешта в 12:08. После посадки истребитель вернулся на авиабазу в Кечкемете.

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Проверка самолёта и пассажиров

В Wizz Air заявили, что власти проводят проверку безопасности самолёта и пассажиров. После посадки полиция ввела дополнительные меры в аэропорту.

В связи с операцией одну из взлётно-посадочных полос временно вывели из эксплуатации. Прилёты и вылеты осуществлялись с использованием другой полосы.

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