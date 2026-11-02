Samolot linii Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został w poniedziałek przekierowany do Budapesztu na Węgrzech po informacji o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. Pasażerski samolot był eskortowany przez myśliwiec Gripen węgierskich sił powietrznych.

Lądowanie pod eskortą myśliwca

Jak informuje RMF24, węgierski minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi napisał w mediach społecznościowych, że otrzymano informację o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie. Następnie załoga zmieniła trasę i skierowała samolot do stolicy Węgier.

Według Reutersa samolot Wizz Air wylądował na lotnisku w Budapeszcie o godzinie 12:08. Po lądowaniu myśliwiec wrócił do bazy lotniczej w Kecskemét.

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Kontrola samolotu i pasażerów

Wizz Air poinformował, że władze prowadzą kontrolę bezpieczeństwa samolotu i pasażerów. Po lądowaniu policja wprowadziła dodatkowe środki na lotnisku.

W związku z operacją jeden z pasów startowych został tymczasowo wyłączony z użytkowania. Przyloty i odloty odbywały się z wykorzystaniem innego pasa.

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