W Serbii po zakończeniu rządów Aleksandara Vučicia chińskie firmy zachowują pozycję kluczowych inwestorów, wykonawców projektów infrastrukturalnych i kredytodawców kraju. Pisze o tym Interia, zaznaczając, że nowe władze w Belgradzie będą musiały uwzględnić gospodarczy wpływ Pekinu.

Chińskie projekty infrastrukturalne

Jednym z największych wykonawców w Serbii jest kontrolowana przez Chiny China Communications Construction Company (CCCC). Firma buduje autostradę „Miloš Veliki”, która ma połączyć Belgrad z Boljare na granicy z Czarnogórą. Według publikacji chiński państwowy Exim Bank udzielił Serbii na ten projekt kredytu w wysokości 4 mld dolarów, a wykonawcę wybrano bez przetargu.

CCCC budowała także linię kolejową Pančevo–Subotica, drogę ekspresową Iverak–Valjevo oraz Most Pupina przez Dunaj w Belgradzie. Firma kończy budowę linii kolei dużych prędkości Budapeszt–Belgrad, na którą Exim Bank udzielił kredytu w wysokości 2 mld dolarów. Głównym beneficjentem pożyczki jest CRIC, spółka zależna China Railway, która dostarcza sprzęt, systemy sterowania ruchem i oprogramowanie. Chińska CRRC na mocy umowy z rządem Serbii wyprodukowała w 2023 roku dla tej linii 20 pociągów pasażerskich zdolnych poruszać się z prędkością ponad 200 km/h.

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Protesty i śledztwo

Oburzenie społeczne nasiliło się po zawaleniu się fragmentu dachu dworca w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. Według informacji Interii zginęło 16 osób, a budynek był rekonstruowany przez konsorcjum CRIC i CCCC. Po tragedii w Nowym Sadzie, a następnie w Belgradzie, odbyły się protesty, w których aktywną rolę odgrywali studenci.

Interia informuje również, że w sierpniu 2025 roku aresztowano byłego ministra infrastruktury Tomislava Momirovicia oraz pięciu wysokich urzędników. Według publikacji oskarżono ich o fałszowanie faktur wystawionych przez konsorcjum CRIC–CCCC.

Relacje z UE

Według Interii wartość chińskich inwestycji w Serbii przekroczyła 10 mld euro. W negocjacjach dotyczących przystąpienia kraju do Unii Europejskiej z 35 rozdziałów zamknięto tylko dwa, i stało się to przed 2021 rokiem. Publikacja zauważa, że zmiana władzy w Belgradzie może otworzyć możliwość intensyfikacji relacji z UE, jednak chińskie inwestycje i pożyczki pozostaną ważnym czynnikiem dla nowego rządu.

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