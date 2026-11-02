Кремль не бачить можливості відновити транзит газу через Україну

2 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі не бачить можливості відновити транзит свого газу до Європи через Україну. Так він прокоментував повідомлення про американську ініціативу щодо повернення російських постачань на європейський ринок. Водночас Пєсков не виключив, що такий транзит можуть відновити в майбутньому.

Росія наразі не розглядає відновлення транзиту газу через українську газотранспортну систему як можливий варіант. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про пропозицію США повернути російський газ на європейський ринок. «Поки навряд чи про це можна говорити. Власне, ситуація на місцях більш ніж красномовно свідчить про неможливість реалізації таких планів на цей момент», — сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля не став повністю відкидати можливість відновлення постачань у майбутньому. За його словами, це залежатиме від того, чи буде попит на російський газ, чи захочуть його продавати та чи матимуть постачальники таку можливість. «Бажання покупців, бажання продавців і можливості продавців», — так Пєсков описав умови, від яких, на його думку, залежатиме можливе повернення транзиту.

Що відомо про пропозицію США

Заява Пєскова пролунала після повідомлень про те, що Вашингтон розглядав можливість відновлення постачання російського газу до Європи через Україну. За даними видання The Wall Street Journal, американська сторона бачила в такій домовленості один із можливих кроків для припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Як писало видання, цю ідею обговорювали під час вересневих переговорів у Москві. Її представляли представники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Один із запропонованих варіантів передбачав, що російський газ знову надходитиме до європейських покупців через українську газотранспортну систему. При цьому продавати його мали б через американського посередника.

Однак, за інформацією The Wall Street Journal, згодом ця пропозиція відійшла на другий план. Публічно про домовленості щодо відновлення транзиту не повідомляли. Таким чином, у Кремлі наразі заявляють про неможливість повернення російського газу до Європи через Україну, але залишають таку можливість на майбутнє. Водночас конкретних термінів або умов відновлення постачань Пєсков не назвав. Його слова наводить російське агентство «Інтерфакс».

Під час переговорів про енергетичне перемир’я США знову порушили питання відновлення постачання російського газу до Європи українською газотранспортною системою. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, така ініціатива з’явилася після того, як Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, Буданов обурився пропозицією Віткоффа відновити транзит російського газу.

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