Трамп оголосив про відкриття басейну біля меморіалу Лінкольна — CNBC

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні оголосив про офіційне відкриття віддзеркалювального басейну біля меморіалу Лінкольна. Виступ став його останньою запланованою особистою публічною промовою перед днем проміжних виборів, який мав відбутися наступного дня.

Басейн кілька місяців був огороджений через проблемну реконструкцію, яку розпорядився провести Трамп. Президент заявив, що об’єкт тепер кращий і красивіший, ніж будь-коли раніше.

Причини пошкодження

Трамп знову повторив необґрунтоване твердження про те, що басейн пошкодили вандали і це затримало ремонт. Водночас прокурорка США в окрузі Колумбія Джанін Пірро 31 липня повідомила суду, що пошкодження виникли через невдале встановлення, виконане підрядником. За даними CNBC, після цієї заяви Трамп розкритикував Пірро, але надалі продовжував звинувачувати вандалів.

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Виступ напередодні виборів

Трамп уперше прямо згадав проміжні вибори приблизно на 23-й хвилині майже годинної промови. Він назвав їх найважливішими проміжними виборами в житті нинішнього покоління, заявив про досягнення своєї адміністрації та критикував кандидатів від Демократичної партії, зокрема претендента на місце в Сенаті від Мічигану Абдула Ель-Сайєда.

Президент також повторив суперечливе твердження, що в разі перемоги республіканців усі отримають 5 000 доларів. Він визнав історичну тенденцію, за якою партія чинного президента зазвичай демонструє гірші результати на проміжних виборах, додавши, що республіканці доклали значних зусиль.

Наприкінці виступу Трамп знову говорив про басейн, а також про наміри звести у Вашингтоні велику тріумфальну арку, облаштувати набережну вздовж річки Потомак, створити Національний сад американських героїв із 250–500 статуями та реконструювати громадське поле для гольфу, щодо якого тривають судові спори.

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