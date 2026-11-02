Финляндия планирует ввести национальный запрет на въезд российских спортсменов, не дожидаясь возможных общеевропейских ограничений. Об этом 2 ноября заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Ограничения без решения ЕС

По словам Валтонен, правительство будет продвигать эту меру на национальном уровне, а подробности конкретных шагов объявят позднее на этой неделе. Как сообщает Anadolu Agency, министр ранее призывала коллег в ЕС ограничить доступ российских спортсменов во всю Шенгенскую зону. Европейская комиссия работает над этим вопросом.

Глава МИД Финляндии также заявила, что в случае продолжения Россией агрессивной войны российских спортсменов не будут принимать в Финляндии в следующем году.

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Правила коснутся и нейтральных спортсменов

Предлагаемые меры должны распространяться не только на участников национальных сборных, но и на спортсменов, выступающих без национальной символики. Валтонен отметила, что изменения в законодательстве не понадобятся, поскольку для введения ограничений достаточно других инструментов.

Согласно действующим визовым правилам, спортсмены при определенных условиях могут въезжать в Финляндию по основаниям, связанным с трудоустройством. В конце ноября российские лыжники-гонщики, как сообщается, ожидаются в Руке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, а на следующей неделе в страну должны прибыть российские хоккеисты для матчей НХЛ.

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