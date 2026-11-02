Мэр Нью-Йорка в США Зохран Мамдани заявил, что город может обратиться в суд против Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), если ее агенты продолжат использовать городские парковки для подготовки или проведения иммиграционных операций.

В письме администрации президента Дональда Трампа Мамдани назвал использование городской собственности несанкционированным и незаконным. Как сообщает The Guardian, он потребовал от Министерства внутренней безопасности США и должностных лиц ICE немедленно проинструктировать агентов не использовать парковки Нью-Йорка для базирования или проведения операций. По словам мэра, такая практика представляет опасность для жителей и вызывает страх у людей, пользующихся городской собственностью.

Позиция мэрии

Мамдани предупредил, что Нью-Йорк предпримет юридические шаги, чтобы прекратить использование городского имущества, которое он считает незаконным. Нью-Йорк является городом-убежищем для иммигрантов со времен администрации мэра Эда Коча в 1989 году.

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Администрация Мамдани ранее критиковала деятельность ICE в городе и призывала ликвидировать службу после инцидента, во время которого агент ICE выстрелил в 28-летнего Оскара Белгала, когда тот забирал из школы своего пятилетнего ребенка. Адвокаты Белгала утверждали, что агент был в гражданской одежде, не представился, разбил окна автомобиля и произвел несколько выстрелов.

Реакция федеральных властей

Представитель Министерства внутренней безопасности США в комментарии The New York Times заявил, что присутствие ICE на общественных парковках полностью разрешено федеральным законодательством и является обычной практикой правоохранительных органов в стране.

Администрация Мамдани и более 100 избранных должностных лиц Нью-Йорка также призвали владельцев и операторов частных гаражей и парковок не предоставлять ICE свою недвижимость для операций. В отдельном письме от 15 октября Мамдани обратился с такой же просьбой к более чем тысяче владельцев и операторов парковок. Администрация Трампа недавно проиграла оспаривание законов Нью-Йорка о статусе города-убежища, поданное в июле 2025 года.

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