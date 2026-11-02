Burmistrz Nowego Jorku w USA Zohran Mamdani oświadczył, że miasto może wystąpić do sądu przeciwko amerykańskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej (ICE), jeśli jej agenci nadal będą wykorzystywać miejskie parkingi do przygotowywania lub prowadzenia operacji imigracyjnych.

W liście do administracji prezydenta Donalda Trumpa Mamdani nazwał wykorzystywanie miejskiego mienia nieuprawnionym i nielegalnym. Jak donosi The Guardian, zażądał od amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oraz urzędników ICE natychmiastowego polecenia agentom, aby nie wykorzystywali nowojorskich parkingów jako baz ani do prowadzenia operacji. Według burmistrza praktyka ta stanowi zagrożenie dla mieszkańców i wywołuje strach wśród osób korzystających z miejskiego mienia.

Stanowisko ratusza

Mamdani ostrzegł, że Nowy Jork podejmie kroki prawne, aby powstrzymać wykorzystywanie miejskiego mienia, które uważa za niezgodne z prawem. Nowy Jork jest miastem sanktuarium dla imigrantów od czasów administracji burmistrza Eda Kocha w 1989 roku.

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Administracja Mamdaniego wcześniej krytykowała działalność ICE w mieście i wzywała do likwidacji tej służby po incydencie, podczas którego agent ICE postrzelił 28-letniego Oscara Belgala, gdy odbierał on ze szkoły swoje pięcioletnie dziecko. Prawnicy Belgala twierdzili, że agent był ubrany po cywilnemu, nie przedstawił się, rozbił szyby samochodu i oddał kilka strzałów.

Reakcja władz federalnych

Rzecznik amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego powiedział w komentarzu dla The New York Times, że obecność ICE na publicznych parkingach jest w pełni dozwolona przez prawo federalne i stanowi powszechną praktykę organów ścigania w kraju.

Administracja Mamdaniego oraz ponad 100 wybranych urzędników Nowego Jorku wezwali również właścicieli i operatorów prywatnych garaży oraz parkingów, aby nie udostępniali ICE swoich nieruchomości do operacji. W osobnym liście z 15 października Mamdani skierował tę samą prośbę do ponad tysiąca właścicieli i operatorów parkingów. Administracja Trumpa niedawno przegrała zaskarżenie nowojorskich przepisów dotyczących statusu miasta sanktuarium, wniesione w lipcu 2025 roku.

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