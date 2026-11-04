Były mąż Svitolinowej opowiedział o swoich marzeniach dotyczących przyszłości córki Sky
Były szósty tenisista światowego rankingu Gaël Monfils wygłosił wzruszające przemówienie skierowane do swojej córki Sky podczas ceremonii zorganizowanej na jego cześć, która odbyła się podczas turnieju Masters w Paryżu. Dziewczynka urodziła się w związku sportowca z pierwszą rakietą Ukrainy, Eliną Svitoliną.
Monfils wyraził nadzieję, że w przyszłości jego córka będzie mogła zagrać w turnieju tenisowym w Paryżu.
Przemowa Gaëla Monfisa
„Moja mała córeczka Sky chciała, żebym koniecznie o niej opowiedział. Powiedziała mi: »Za mało o mnie mówisz, tato«. A ma zaledwie cztery lata! Więc, Sky, jeśli mnie widzisz, oto – opowiadam o tobie. Być może zobaczysz to później.
Powiedziała, że chce zostać mistrzynią. Zapytałem ją: „Sky, w czym chcesz być mistrzynią?”. Odpowiedziała: „Chcę być mistrzynią we wszystkim”. Powiedziałem jej: „Mimo wszystko będziesz musiała coś wybrać”. A ona jako pierwsze powiedziała: „Chciałabym być mistrzynią w rozmowach”. A potem bardzo szybko dodała: „Bardzo chciałabym być mistrzynią w tenisie”.
Powiedziałem jej: „Cóż, jestem pewien, że masz do tego predyspozycje”. Dlatego chciałbym zadedykować ci ten ostatni turniej, ostatnią rundę twojego taty, Sky. Miało to miejsce w Paryżu, 3 listopada 2026 roku.Co ciekawe, dzisiaj mija dokładnie osiem lat od momentu, kiedy zacząłem spotykać się z twoją mamą – to bardzo symboliczna data dla naszej rodziny. Sky, twój tata był tenisistą, kochał tenis. Dorastałem w Paryżu, miałem wspaniałych kibiców i mam szczerą nadzieję, że pewnego dnia będziesz mógł zagrać tutaj, w Paryżu” – powiedział Monfils podczas ceremonii.
Rozstanie Eliny Svitoliny i Gaëla Monfisa: co wiadomo
Według informacji dziennikarzy pod koniec września, kiedy Elina Svitolina wyjechała do Chin na turnieje, poinformowała Monfisa przez telefon o swojej decyzji dotyczącej rozstania. Podaje się, że po tej rozmowie Francuz stracił motywację do kontynuowania kariery zawodowej, a następnie oficjalnie poinformował Międzynarodową Agencję ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) o zakończeniu kariery i został wykluczony z systemu kontroli antydopingowej dla aktywnych sportowców.
Sezon 2026 był ostatnim w karierze 40-letniego sportowca. W październiku Monfils oficjalnie uzyskał status zawodnika, który zakończył karierę. Informację tę potwierdziło ITIA.
O nieoczekiwanym charakterze tej decyzji świadczy również dotychczasowy kalendarz Francuza. Planował on rozegrać pożegnalne mecze podczas turnieju w Lyonie oraz podczas paryskiego „Mastersa”, jednak teraz te występy nie odbędą się.
Według danych L’Équipe sportowiec postanowił odwołać zaplanowane turnieje, aby nie zwracać nadmiernej uwagi na swoje życie prywatne w kontekście rozstania z ukraińską tenisistką.
Svitolina i Monfils po rozstaniu wspólnie wychowują córkę.
Tenisista Monfils powiązał zakończenie kariery z rozstaniem — Interia Sport.
Tenisista Monfils potępił krytykę Svitoliny po rozstaniu — Sky Sports.