Бывший муж Свитолиной рассказал о мечте относительно будущего дочери Скай

Бывший шестой номер мирового рейтинга теннисистов Гаэль Монфис эмоционально обратился к дочери Скай во время церемонии в его честь, которая состоялась на турнире серии «Мастерс» в Париже. Девочка родилась в браке спортсмена с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Монфис выразил надежду, что в будущем дочь сможет сыграть на теннисном турнире в Париже.

Обращение Гаэля Монфиса

«Моя маленькая дочь Скай хотела, чтобы я обязательно рассказал о ней. Она сказала мне: «Ты недостаточно обо мне говоришь, папа». А ей всего четыре года! Так что, Скай, если ты меня видишь, вот — я рассказываю о тебе. Возможно, ты увидишь это позже.

Она сказала, что хочет быть чемпионкой. Я спросил её: «Скай, а чемпионкой по чему ты хочешь быть?» Она ответила: «Я хочу быть чемпионкой во всём». Я сказал ей: «Все-таки придется выбрать». И первое, что она сказала: «Я хотела бы быть чемпионкой по разговорам». А потом очень быстро добавила: «Мне очень хотелось бы быть чемпионкой по теннису».

Я сказал ей: «Что ж, уверен, у тебя будут хорошие данные». Поэтому я хотел бы посвятить тебе этот последний турнир, последний раунд твоего папы, Скай. Это было в Париже, 3 ноября 2026 года.Интересно, что сегодня ровно восемь лет с тех пор, как я начал встречаться с твоей мамой, это очень символическая дата для семьи. Итак, Скай, твой папа был теннисистом, он любил теннис. Я вырос в Париже, у меня были замечательные болельщики, и я искренне надеюсь, что однажды ты сможешь играть здесь, в Париже», – сказал Монфис во время церемонии.

Развод Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса: что известно

По информации журналистов, в конце сентября, когда Элина Свитолина отправилась в Китай на турниры, она по телефону сообщила Монфису о своём решении расстаться. Отмечается, что после этого разговора француз утратил мотивацию продолжать профессиональную карьеру, а впоследствии официально уведомил Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о завершении карьеры и был исключен из системы антидопингового контроля для действующих спортсменов.

Сезон 2026 года стал последним в карьере 40-летнего спортсмена. В октябре Монфис официально получил статус игрока, завершившего выступления. Эту информацию подтвердили в ITIA.

О неожиданности такого решения свидетельствует и предыдущий календарь француза. Он планировал провести прощальные матчи на турнире в Лионе и парижском «Мастерсе», однако теперь эти выступления не состоятся.

По данным L’Équipe, спортсмен решил отменить запланированные турниры, чтобы не привлекать лишнего внимания к личной жизни на фоне разрыва отношений с украинской теннисисткой.

Свитолина и Монфис после расставания вместе воспитывают дочь.

Теннисист Монфис связал завершение карьеры с расставанием — Interia Sport.

Теннисист Монфис осудил критику Свитолиной после расставания — Sky Sports.

Читай нас в