斯维托丽娜的前夫谈到了对女儿斯凯未来的憧憬

曾位列世界网球排名第六的加埃尔·蒙菲斯，在巴黎大师赛上为他举办的致敬仪式上，动情地向女儿斯凯表达了心声。 这个小女孩是蒙菲斯与乌克兰头号女单选手埃琳娜·斯维托丽娜结婚后所生。

蒙菲斯表示希望女儿将来能参加在巴黎举行的网球赛事。

盖尔·蒙菲斯的致辞

“我的小女儿斯凯希望我一定要提一提她。她对我说：‘爸爸，你没怎么提起我。’而她才四岁！所以，斯凯，如果你看到我，看——我现在就在讲你。 也许你稍后才会看到这段视频。

她说她想成为冠军。我问她：‘斯凯，你想成为什么领域的冠军？’她说：‘我想在所有领域都成为冠军。’ 我对她说：“毕竟还是得选一个。”她脱口而出的第一句话是：“我想成为聊天冠军。”接着又很快补充道：“我真的很想成为网球冠军。”

我对她说：“好吧，我相信你肯定有这方面的天赋。”所以，斯凯，我想把这场最后的比赛——你爸爸职业生涯的最后一轮——献给你。那是2026年11月3日，在巴黎。有趣的是，今天正好是我和你妈妈开始交往的第八周年，这对我们全家来说是一个非常有象征意义的日子。所以，斯凯，你爸爸是一名网球运动员，他热爱网球。 “我在巴黎长大，曾拥有过最棒的球迷，我衷心希望有一天你也能在这里——在巴黎——参赛，”蒙菲斯在仪式上说道。

埃琳娜·斯维托丽娜与加埃尔·蒙菲斯的离婚：已知情况

据记者报道，9月底，当埃琳娜·斯维托丽娜前往中国参加比赛时，她通过电话向蒙菲斯告知了分手的决定。 据悉，在这通电话之后，这位法国选手失去了继续职业生涯的动力， 随后他正式向国际网球诚信机构（ITIA）宣布退役，并被移出现役运动员反兴奋剂监控体系。

2026赛季成为这位40岁运动员职业生涯的最后一个赛季。10月，蒙菲斯正式获得“退役球员”身份。ITIA已证实了这一消息。

这位法国选手此前公布的赛程也印证了这一决定的出人意料。他原本计划在里昂站和巴黎大师赛上进行告别赛，但如今这些比赛将不会举行。

据《队报》报道，这位运动员决定取消原定的赛事，以免在与乌克兰网球选手分手之际，让自己的私生活受到过多关注。

斯维托丽娜和蒙菲斯分手后，仍共同抚养女儿。

网球选手蒙菲斯将退役与分手联系在一起——Interia Sport。

网球选手蒙菲斯谴责了分手后针对斯维托丽娜的批评——Sky Sports。

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