Світоліна та Монфіс після розставання разом виховують доньку

Українська тенісистка Еліна Світоліна та французький спортсмен Гаель Монфіс після розставання продовжують жити разом у Дубаї й виховувати чотирирічну доньку Скай. За даними The Telegraph, причиною розриву не стала інша людина, а колишнє подружжя зберігає повагу одне до одного. Друзі спортсменів також закликали не поспішати з висновками про їхні стосунки та стали на захист Світоліної після критики в соцмережах.

За словами співрозмовників журналістів, попри завершення стосунків пара досі мешкає разом у Дубаї. Спортсмени також разом виховують свою чотирирічну доньку Скай. Джерела видання стверджують, що між ними зберігаються повага та турбота. Вони не припинили спілкування й продовжують виконувати батьківські обов’язки.

За словами людей із близького оточення пари, розрив не пов’язаний із появою когось іншого у стосунках. Водночас подробиць про те, що саме призвело до рішення розійтися, джерела не розкривають. Деякі знайомі спортсменів також сумніваються, чи варто було так швидко повідомляти про розставання публічно. На їхню думку, особистим обставинам пари варто було приділити більше часу, перш ніж виносити їх на загальний огляд.

Друзі стали на захист Світоліної

Після новин про розрив частина вболівальників розкритикувала українську тенісистку. У соцмережах Світоліну звинувачували в егоїзмі, зокрема на тлі повідомлень про те, що Монфіс достроково завершує професійну кар’єру.

Однак друзі спортсменів не погоджуються з такими оцінками. Вони описують Світоліну як віддану партнерку, яка вміє співчувати, підтримувати близьких і піклуватися про них. Тож, за словами людей із їхнього оточення, робити висновки про характер тенісистки лише на підставі новин про розрив було б несправедливо.

Водночас інформація про особисті стосунки пари надходить від джерел, із якими поспілкувалося видання. Сама Світоліна та Монфіс у наведеному матеріалі не пояснюють причин розставання від власного імені. Тому остаточні висновки про те, що сталося між спортсменами, робити зарано.

Що відомо про Світоліну та Монфіса

Еліна Світоліна — перша ракетка України, одна з найуспішніших тенісисток в історії українського спорту. Гаель Монфіс — французький тенісист, який багато років виступав на найвищому рівні та здобув популярність завдяки своїй яскравій манері гри. Їхні стосунки привертали увагу вболівальників у різних країнах. Пара одружилася у 2021 році, а згодом у них народилася донька Скай.

Тепер, за інформацією The Telegraph, спортсмени проходять через зміни в особистому житті, але продовжують разом виховувати дитину. Їхні знайомі наголошують, що розставання не обов’язково означає втрату поваги чи припинення турботи одне про одного. Поки що публічно відомі подробиці не дають повної відповіді на запитання, чому пара вирішила розійтися. Однак джерела видання заперечують, що причиною стала інша людина, і просять не поспішати з осудом когось зі спортсменів. Про це повідомляє Telegraph Sport.

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