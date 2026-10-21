Свитолина и Монфис после разрыва отношений вместе воспитывают дочь

Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский спортсмен Гаэль Монфис после расставания продолжают жить вместе в Дубае и воспитывать четырёхлетнюю дочь Скай. По данным The Telegraph, причиной разрыва не стал кто-то другой, а бывшие супруги сохраняют уважение друг к другу. Друзья спортсменов также призвали не спешить с выводами об их отношениях и встали на защиту Свитолиной после критики в соцсетях.

По словам собеседников журналистов, несмотря на разрыв отношений, пара по-прежнему проживает вместе в Дубае. Спортсмены также вместе воспитывают свою четырехлетнюю дочь Скай. Источники издания утверждают, что между ними сохраняются уважение и забота. Они не прекратили общение и продолжают выполнять родительские обязанности.

По словам людей из близкого окружения пары, разрыв не связан с появлением кого-то другого в отношениях. В то же время подробностей о том, что именно привело к решению расстаться, источники не раскрывают. Некоторые знакомые спортсменов также сомневаются, стоило ли так быстро сообщать о расставании публично. По их мнению, личным обстоятельствам пары следовало уделить больше времени, прежде чем выносить их на всеобщее обозрение.

Друзья встали на защиту Свитолиной

После новостей о разрыве часть болельщиков раскритиковала украинскую теннисистку. В соцсетях Свитолину обвиняли в эгоизме, в частности на фоне сообщений о том, что Монфис досрочно завершает профессиональную карьеру.

Однако друзья спортсменов не согласны с такими оценками. Они описывают Свитолину как преданную партнершу, которая умеет сочувствовать, поддерживать близких и заботиться о них. Поэтому, по словам людей из их окружения, делать выводы о характере теннисистки исключительно на основании новостей о разрыве было бы несправедливо.

В то же время информация о личных отношениях пары поступает из источников, с которыми пообщалось издание. Сами Свитолина и Монфис в приведённом материале не объясняют причин расставания от своего имени. Поэтому делать окончательные выводы о том, что произошло между спортсменами, пока рано.

Что известно о Свитолиной и Монфисе

Элина Свитолина — первая ракетка Украины, одна из самых успешных теннисисток в истории украинского спорта. Гаэль Монфис — французский теннисист, который много лет выступал на высшем уровне и завоевал популярность благодаря своей яркой манере игры. Их отношения привлекали внимание болельщиков в разных странах. Пара поженилась в 2021 году, а впоследствии у них родилась дочь Скай.

Теперь, по информации The Telegraph, спортсмены переживают изменения в личной жизни, но продолжают вместе воспитывать ребенка. Их знакомые подчеркивают, что расставание не обязательно означает утрату уважения или прекращение заботы друг о друге. Пока что известные публично подробности не дают полного ответа на вопрос, почему пара решила расстаться. Однако источники издания отрицают, что причиной стал другой человек, и просят не спешить с осуждением кого-либо из спортсменов. Об этом сообщает Telegraph Sport.

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