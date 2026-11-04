Norweski sąd apelacyjny orzekł, że Marius Borg Høiby, najstarszy syn Mette-Marit, ma pozostać w areszcie. Wcześniej sąd pierwszej instancji zdecydował o nieprzedłużaniu środka zapobiegawczego, jednak prokuratura zaskarżyła tę decyzję, informuje Der Spiegel, powołując się na norweską agencję NTB.

Decyzja sądu apelacyjnego

29-letni Høiby przebywa w areszcie od lutego. Środek zapobiegawczy był regularnie przedłużany o cztery tygodnie, a od lata odbywa go w domu pod elektronicznym nadzorem.

Obrońcy Høiby’ego oświadczyli, że liczyli na inną decyzję. Poinformowali, że przeanalizują uzasadnienie sądu apelacyjnego i omówią z klientem dalsze kroki. Jeden z adwokatów wcześniej stwierdził, że areszt domowy jest obecnie dla Høiby’ego nie do zniesienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyrok został zaskarżony

Latem norweski sąd skazał Høiby’ego na cztery lata pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym za dwa zgwałcenia w świetle norweskiego prawa. Wyrok nie stał się prawomocny, ponieważ został zaskarżony.

Postępowanie apelacyjne ma rozpocząć się w lutym. Podczas niego ponownie rozpatrzone zostaną zarzuty gwałtów, a także przemocy domowej wobec byłej dziewczyny Høiby’ego.

Czytaj nas na