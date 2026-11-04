Апелляционный суд Норвегии постановил, что Мариус Борг Хёйби, старший сын Метте-Марит, должен остаться под стражей. Ранее суд первой инстанции решил не продлевать меру пресечения, однако прокуратура обжаловала это решение, сообщает Der Spiegel со ссылкой на норвежское агентство NTB.

Решение апелляционного суда

29-летний Хёйби находится под стражей с февраля. Меру пресечения ему регулярно продлевали на четыре недели, а с лета он отбывает ее дома под электронным контролем.

Защитники Хёйби заявили, что рассчитывали на другое решение. Они сообщили, что изучат обоснование апелляционного суда и обсудят с клиентом дальнейшие шаги. Один из адвокатов ранее заявлял, что домашний арест в настоящее время невыносим для Хёйби.

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Приговор обжалован

Летом норвежский суд приговорил Хёйби к четырем годам лишения свободы за ряд правонарушений, в том числе за два изнасилования по норвежскому законодательству. Этот приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован.

Апелляционное рассмотрение должно начаться в феврале. В ходе него будут повторно рассмотрены обвинения в изнасилованиях, а также в домашнем насилии в отношении бывшей девушки Хёйби.

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