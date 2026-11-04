W styczniu UE omówi nowe sankcje wobec Gruzji – Euronews
Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Kaya Kallas, oświadczyła, że w styczniu ministrowie spraw zagranicznych państw UE szczegółowo omówią nowe środki wobec Gruzji, mające na celu przeciwdziałanie ograniczaniu standardów demokratycznych.
Oświadczenie to padło w kontekście corocznego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia, w którym odnotowano pogorszenie sytuacji w zakresie praw podstawowych oraz presję wywieraną na społeczeństwo obywatelskie w tym kraju. Szefowa europejskiej dyplomacji podkreśliła, że obecny rząd Gruzji znajduje się w bezpośrednim konflikcie z Brukselą, a przyszłe decyzje mają na celu zamanifestowanie sprzeciwu wobec polityki władz, a jednocześnie wsparcie dążeń gruzińskiego narodu do integracji z Unią Europejską.
Źródło: Euronews.
Przewodniczący parlamentu Gruzji Szalwa Papuaszwili wygłosił serię ostrych oświadczeń pod adresem Unii Europejskiej, stwierdzając, że „Unia Europejska zmierza ku cywilizacyjnej przepaści”, a z Europy „została tylko fasada”.