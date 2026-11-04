Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Kaya Kallas, oświadczyła, że w styczniu ministrowie spraw zagranicznych państw UE szczegółowo omówią nowe środki wobec Gruzji, mające na celu przeciwdziałanie ograniczaniu standardów demokratycznych.

Oświadczenie to padło w kontekście corocznego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia, w którym odnotowano pogorszenie sytuacji w zakresie praw podstawowych oraz presję wywieraną na społeczeństwo obywatelskie w tym kraju. Szefowa europejskiej dyplomacji podkreśliła, że obecny rząd Gruzji znajduje się w bezpośrednim konflikcie z Brukselą, a przyszłe decyzje mają na celu zamanifestowanie sprzeciwu wobec polityki władz, a jednocześnie wsparcie dążeń gruzińskiego narodu do integracji z Unią Europejską.

Źródło: Euronews.

Wcześniej przewodniczący parlamentu Gruzji Szalwa Papuaszwili oświadczył, że Tbilisi nie ma zamiaru rezygnować z własnych terytoriów w zamian za członkostwo w Unii Europejskiej. Według niego podobny warunek rzekomo postawiono Ukrainie podczas rozmów na temat jej integracji europejskiej.

Przewodniczący parlamentu Gruzji Szalwa Papuaszwili wygłosił serię ostrych oświadczeń pod adresem Unii Europejskiej, stwierdzając, że „Unia Europejska zmierza ku cywilizacyjnej przepaści”, a z Europy „została tylko fasada”.

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