ЕС в январе обсудит новые санкции против Грузии — Euronews
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в январе министры иностранных дел стран ЕС подробно обсудят новые меры в отношении Грузии, направленные на противодействие ухудшению демократических стандартов.
Заявление прозвучало на фоне ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в котором отмечается ухудшение ситуации с основными правами и давление на гражданское общество в стране. Глава евродипломатии подчеркнула, что нынешнее грузинское правительство находится в прямом конфликте с Брюсселем, а предстоящие решения призваны продемонстрировать несогласие с политикой властей и в то же время поддержать евроинтеграционные устремления грузинского народа.
Источник: Euronews.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с серией резких заявлений в адрес Европейского Союза, заявив, что «Евросоюз движется к цивилизационной пропасти», а от Европы «осталась лишь вывеска».