ЕС в январе обсудит новые санкции против Грузии — Euronews

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в январе министры иностранных дел стран ЕС подробно обсудят новые меры в отношении Грузии, направленные на противодействие ухудшению демократических стандартов.

Заявление прозвучало на фоне ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в котором отмечается ухудшение ситуации с основными правами и давление на гражданское общество в стране. Глава евродипломатии подчеркнула, что нынешнее грузинское правительство находится в прямом конфликте с Брюсселем, а предстоящие решения призваны продемонстрировать несогласие с политикой властей и в то же время поддержать евроинтеграционные устремления грузинского народа.

Источник: Euronews.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерен уступать свои территории ради членства в Европейском союзе. По его словам, подобное условие якобы выдвигали Украине во время обсуждения её евроинтеграции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с серией резких заявлений в адрес Европейского Союза, заявив, что «Евросоюз движется к цивилизационной пропасти», а от Европы «осталась лишь вывеска».

Читай нас в