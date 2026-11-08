Кушнер предложил модель Совета «НАТО-Россия» в рамках усилий по прекращению войны, — The Washington Post

Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер связывает достижение перемирия в Украине с более широкими переговорами между Россией и европейскими странами по вопросам послевоенной безопасности на континенте. По его замыслу, основой для такого диалога могла бы стать модель Совета НАТО-Россия. В то же время европейские чиновники подчеркивают, что сначала необходимо договориться о прекращении огня в Украине.

По словам журналиста, Кушнер связал свои усилия по достижению перемирия в Украине с призывом к более широким многосторонним переговорам между Россией и Европой о послевоенной безопасности на континенте.

Как рассказал чиновник, знакомый с ходом переговоров, моделью для Кушнера служит Совет НАТО-Россия. Он был создан после окончания холодной войны, однако деятельность этого органа была приостановлена в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма.

Европейские чиновники сообщили журналисту в пятницу, что готовы к диалогу с Россией. Однако они согласны обсуждать новые договоренности по безопасности только после достижения перемирия в Украине.

«Оба направления работают», — написал в сообщении чиновник из страны, являющейся близким союзником США. В то же время он предупредил, что «мирное соглашение по Украине необходимо заключить до заключения соглашения об архитектуре безопасности».

Высокопоставленный представитель другой ключевой европейской страны также объяснил позицию своего государства:

«Этот подход сопряжён для нас со многими рисками, но лучше участвовать, чем воздерживаться. Наша позиция остаётся неизменной: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. … Переговоры будут непростыми».

По словам чиновника, хотя ведущие европейские лидеры поддерживают усилия Кушнера, в Европе существует «широкое единство» в том, что любые переговоры между европейскими странами и Россией должны проходить только после заключения перемирия.

Как отмечает Дэвид Игнатиус, ключевым вопросом в этой ситуации станет последовательность дипломатических шагов.

«Кушнер стремится к тому, чтобы процесс происходил одновременно — чтобы, так сказать, оба поезда прибыли одновременно. Европа, поддерживающая Украину, настаивает на том, чтобы на первом месте стоял вопрос о прекращении огня», — пишет обозреватель.

По данным журналиста, президент России Владимир Путин положительно воспринял идею общеевропейского плана безопасности во время встречи со спецпосланником США Стивом Виткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. К этой беседе Джаред Кушнер присоединился посредством видеоконференции.

Кроме того, в четверг президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым. После переговоров американский лидер заявил, что приближается к заключению «большой, прекрасной сделки», которая охватит Украину и «всю Европу».

Однако Дэвид Игнатиус считает такие заявления преждевременными, учитывая позицию европейских чиновников.

«Это чрезвычайно преждевременно, учитывая то, что я услышал в пятницу от европейских чиновников», — добавил обозреватель The Washington Post.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на собственные источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении длительных консультаций со специальными представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которых объявил о подготовке встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ уже на следующей неделе.

Переговоры США с Украиной, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе по вопросу гарантий безопасности для Киева были продуктивными и содержательными, заявил Джаред Кушнер.

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