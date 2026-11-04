Prezydent USA Donald Trump rozmawiał ze swoimi doradcami na temat ewentualnego zwolnienia ministra obrony Pita Hagseta po znacznych stratach republikanów w wyborach uzupełniających.

Według CBS News Trump zastanawiał się, czy Hagsett powinien pozostać na stanowisku, jednak nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Wśród potencjalnych kandydatów na następcę ministra wymienia się gubernatora Florydy Rona DeSantis.

Źródło: CBS News

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

W wyborach uzupełniających Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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