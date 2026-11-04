Трамп рассматривает возможность замены министра обороны Пита Хэгсета — CBS

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность увольнения министра обороны Пита Хэгсета после значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах.

По данным CBS News, Трамп интересовался, стоит ли Хэгсету оставаться на посту, однако окончательного решения пока не принял.

Среди возможных кандидатов на замену министра называют губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Источник: CBS News

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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