W Stanach Zjednoczonych Biały Dom opublikował w serwisie społecznościowym X wpis, w którym stwierdził, że prezydent Donald Trump pozostaje głową państwa. Wpis pojawił się w środę, dzień po wyborach uzupełniających, w których Partia Republikańska poniosła znaczące straty.

Wpis Białego Domu

Jak informuje Asharq Al-Awsat, do publikacji dołączono wizerunek Trumpa za biurkiem Resolute w Gabinecie Owalnym. Na obrazie znajdował się angielski napis, że Trump nadal jest prezydentem, a w treści wpisu Biały Dom podziękował za uwagę poświęconą tej sprawie.

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Wyniki wyborów

Według danych publikacji demokratyczna opozycja zdobyła kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem. Otwiera to demokratom możliwość forsowania inicjatyw ustawodawczych, wszczynania dochodzeń dotyczących administracji Trumpa oraz utrudniania jego nominacji personalnych.

W materiale zaznaczono, że wyniki głosowania odzwierciedliły niezadowolenie wyborców z kosztów życia, ceł oraz wojny USA z Iranem, która, według oceny publikacji, przyczyniła się do wzrostu cen. Jednocześnie Trump zagroził skorzystaniem z prawa weta, co może ograniczyć możliwości demokratów nawet przy kontroli nad obiema izbami Kongresu.

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