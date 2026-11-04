В США Белый дом опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что президент Дональд Трамп остается главой государства. Публикация появилась в среду, на следующий день после промежуточных выборов, на которых Республиканская партия понесла масштабные потери.

Публикация Белого дома

Как сообщает Asharq Al-Awsat, к публикации добавили изображение Трампа за столом Resolute в Овальном кабинете. На изображении была надпись на английском языке о том, что Трамп по-прежнему является президентом, а в тексте публикации Белый дом поблагодарил за внимание к этому вопросу.

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Результаты выборов

По данным издания, демократическая оппозиция получила контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. Это открывает демократам возможность продвигать законодательные инициативы, начинать расследования в отношении администрации Трампа и препятствовать его кадровым назначениям.

В материале отмечается, что результаты голосования отразили недовольство избирателей стоимостью жизни, пошлинами и войной США с Ираном, которая, по оценке издания, способствовала росту цен. В то же время Трамп угрожал воспользоваться правом вето, что может ограничить возможности демократов даже при контроле над обеими палатами Конгресса.

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