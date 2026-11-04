Білий дім заявив, що Трамп залишається президентом США після виборів — Asharq Al-Awsat

У США Білий дім опублікував у соцмережі X повідомлення про те, що президент Дональд Трамп залишається главою держави. Допис з’явився в середу, наступного дня після проміжних виборів, на яких Республіканська партія зазнала масштабних втрат.

Допис Білого дому

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, до публікації додали зображення Трампа над столом Resolute в Овальному кабінеті. На зображенні був напис англійською про те, що Трамп досі є президентом, а в тексті допису Білий дім подякував за увагу до цього питання.

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Результати виборів

За даними видання, демократична опозиція здобула контроль і над Палатою представників, і над Сенатом. Це відкриває демократам можливість просувати законодавчі ініціативи, розпочинати розслідування щодо адміністрації Трампа та перешкоджати його кадровим призначенням.

У матеріалі зазначається, що результати голосування відобразили невдоволення виборців вартістю життя, митами та війною США з Іраном, яка, за оцінкою видання, сприяла зростанню цін. Водночас Трамп погрожував скористатися правом вето, що може обмежити можливості демократів навіть за контролю над обома палатами Конгресу.

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