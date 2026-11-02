美国纽约市市长佐赫兰·马姆达尼表示，如果美国移民与海关执法局（ICE）特工继续利用市政停车场筹备或开展移民执法行动，该市可能会对其提起诉讼。

马姆达尼在致总统唐纳德·特朗普政府的一封信中称，使用市政财产未经授权且属违法行为。正如《卫报》报道，他要求美国国土安全部和ICE官员立即指示特工，不得将纽约市停车场用作行动基地或用于开展行动。市长表示，这种做法会危及居民，并让使用市政财产的人感到恐惧。

市政府的立场

马姆达尼警告说，纽约市将采取法律行动，阻止他认为非法使用市政财产的行为。自1989年埃德·科赫市长执政时期以来，纽约一直是移民庇护城市。

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马姆达尼政府此前曾批评ICE在该市的活动，并在一起事件后呼吁撤销该机构：当时，一名ICE特工向28岁的奥斯卡·贝尔加尔开枪，而贝尔加尔当时正从学校接他的五岁孩子。贝尔加尔的律师称，该特工身着便装、未表明身份、砸碎汽车车窗并开了数枪。

联邦当局的回应

美国国土安全部发言人在接受《纽约时报》采访时表示，ICE出现在公共停车场完全受到联邦法律允许，并且是该国执法机构的常见做法。

马姆达尼政府和100多名纽约民选官员还呼吁私人车库和停车场的业主及运营商，不要向ICE提供其房地产用于行动。在10月15日的另一封信中，马姆达尼向1000多名停车场业主和运营商提出了同样的请求。特朗普政府最近在对纽约市庇护城市地位相关法律提出的挑战中败诉，该挑战于2025年7月提起。

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