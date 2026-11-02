W Belgii rząd ponownie nie zdołał osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu na przyszły rok. Według belgijskiej gazety De Tijd, cytowanej przez Cyprus Mail, może to wywołać kryzys rządowy. Premier Bart de Wever, według tych informacji, prawdopodobnie zaproponuje królowi dymisję rządu.

Spór o 10 mld euro

Partie koalicyjne od kilku miesięcy spierają się o 10 mld euro cięć wydatków i podwyżek podatków. De Wever uważa te środki za konieczne, aby zachować kontrolę nad finansami publicznymi. Źródło zaznacza również, że odpowiada to około 11,2 mld dolarów.

Flamandzka nacjonalistyczna partia de Wevera N-VA oraz liberalna MR dążą do ograniczenia wydatków na ochronę zdrowia. Ich socjalistyczni i centrowi partnerzy koalicyjni natomiast domagają się podwyższenia podatków od majątku.

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Spotkanie z królem

Źródła De Tijd poinformowały, że de Wever miał spotkać się z królem Belgii Filipem, aby złożyć dymisję rządu. Gazeta zaznaczyła, że król najprawdopodobniej nie przyjmie jej od razu.

Stopy procentowe belgijskich obligacji rządowych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły. De Wever ostrzegał, że spirala zadłużenia i rosnące koszty obsługi długu mogą zmusić rząd do pożyczania środków wyłącznie na spłatę odsetek od istniejących pożyczek.

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