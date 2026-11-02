В Бельгии правительство вновь не смогло достичь договоренности по бюджету на следующий год. По информации бельгийской газеты De Tijd, которую приводит Cyprus Mail, это может вызвать правительственный кризис. Премьер-министр Барт де Вевер, согласно этим данным, вероятно, предложит королю отставку правительства.

Спор из-за 10 млрд евро

Коалиционные партии уже несколько месяцев спорят о 10 млрд евро сокращений расходов и повышении налогов. Де Вевер считает эти меры необходимыми для сохранения контроля над государственными финансами. Источник также отмечает, что это эквивалентно примерно 11,2 млрд долларов.

Фламандская националистическая партия де Вевера N-VA и либеральная MR стремятся сократить расходы на здравоохранение. Их социалистические и центристские партнеры по коалиции, напротив, требуют повышения налогов на богатство.

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Встреча с королем

Источники De Tijd сообщили, что де Вевер должен был встретиться с королем Бельгии Филиппом, чтобы подать отставку правительства. Издание отметило, что король, скорее всего, не примет ее сразу.

Процентные ставки по бельгийским государственным облигациям в последние месяцы существенно выросли. Де Вевер предупреждал, что долговая спираль и рост расходов на обслуживание долга могут вынудить правительство занимать средства лишь для выплаты процентов по действующим займам.

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