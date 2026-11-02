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Видео: Трамп заявил, что США собирают разведданные о России и Китае

UA NEWS 02 Ноября 2026 10:21
Видео: Трамп заявил, что США собирают разведданные о России и Китае

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон занимается сбором разведывательной информации о России и Китае. По его словам, Москва и Пекин также собирают данные о Соединённых Штатах.

 

Во время выступления на очередном предвыборном митинге Трамп рассказал, что ему сообщили о шпионаже Китая и России в отношении США. В ответ он сказал собеседнику, что американская сторона делает то же самое, причем даже лучше.

«Кто-то действительно сказал: „Китай шпионит за нами, сэр“. Я ответил: „Да и мы за ними тоже, не волнуйтесь“. Это ужасно: Китай и Россия шпионят за нами, сэр. Я сказал: „Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом“», — заявил Трамп.

Источник: MAGNO NEWS

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