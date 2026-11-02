Відео: Трамп заявив, що США збирають розвіддані про Росію та Китай

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон веде збір розвідувальної інформації про Росію та Китай. За його словами, Москва та Пекін також збирають дані про Сполучені Штати.

Під час виступу на черговому передвиборчому мітингу Трамп розповів, що йому повідомили про шпигунство Китаю та Росії за США. У відповідь він сказав співрозмовнику, що американська сторона робить те саме, причому ще краще.

«Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: Китай і Росія шпигують за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це"», — заявив Трамп.

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Джерело: MAGNO NEWS

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