W Niemczech minister obrony Boris Pistorius opowiedział się przeciwko możliwej koalicji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, Zielonych i partii Lewica w Berlinie. Oświadczył, że zamierza przeszkodzić w utworzeniu rządu krajowego w takim składzie, informuje Der Spiegel.

Stanowisko ministra obrony

W programie Berlin direkt na antenie ZDF Pistorius powiedział, że będzie prowadzić rozmowy na różnych szczeblach, w tym z partyjnymi kolegami w stolicy. Jednocześnie podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie możliwego sojuszu należy do berlińskiej organizacji krajowej SPD.

Minister wezwał partię, by nie kontynuowała kursu współpracy z Lewicą. Według niego, w przypadku utrzymania tego kursu SPD ryzykuje utratę zaufania. Pistorius stwierdził również, że berlińska organizacja Lewicy ma niejasne i sprzeczne stanowiska w ważnych kwestiach. W szczególności wskazał na rozbieżności wewnątrz partii dotyczące antysemityzmu, a także skrytykował jej stosunek do organów bezpieczeństwa i klanów przestępczych.

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Sprzeciw wewnątrz SPD

Przeciwko koalicji SPD, Zielonych i Lewicy opowiedziało się już ponad 700 socjaldemokratów, którzy podpisali apel zatytułowany „Nie za wszelką cenę”. Wśród jego zwolenników są były przewodniczący SPD Sigmar Gabriel i berlińska polityczka Franziska Giffey.

Pistorius poinformował, że również podpisze ten apel. Oświadczył, że SPD nie powinna popierać koalicji z Lewicą w Berlinie.

Rozmowy koalicyjne między SPD, Zielonymi i Lewicą mają rozpocząć się w poniedziałek. Wcześniej berlińska Lewica na zjeździe partyjnym zatwierdziła rozpoczęcie negocjacji. Trzy partie planują utworzyć nowy rząd stolicy do końca roku; kandydatka Lewicy Elif Eralp może zostać pierwszą rządzącą burmistrzynią Berlina z tej partii.

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