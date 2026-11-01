В Германии министр обороны Борис Писториус выступил против возможной коалиции Социал-демократической партии Германии, Зеленых и партии Левые в Берлине. Он заявил, что намерен помешать формированию земельного правительства в таком составе, сообщает Der Spiegel.

Позиция министра обороны

В эфире программы Berlin direkt на телеканале ZDF Писториус заявил, что будет проводить разговоры на разных уровнях, в том числе с однопартийцами в столице. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение относительно возможного альянса принадлежит берлинской земельной организации СДПГ.

Министр призвал партию не продолжать курс на сотрудничество с Левыми. По его словам, в случае сохранения такого курса СДПГ рискует потерять доверие. Писториус также заявил, что берлинское отделение Левых имеет нечеткие и противоречивые позиции по важным вопросам. В частности, он указал на разногласия внутри партии по поводу антисемитизма, а также раскритиковал ее отношение к органам безопасности и преступным кланам.

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Сопротивление внутри СДПГ

Против коалиции СДПГ, Зеленых и Левых уже высказались более 700 социал-демократов, подписавших обращение под названием «Не любой ценой». Среди его сторонников — бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль и берлинская политик Франциска Гиффай.

Писториус сообщил, что также подпишет это обращение. Он заявил, что СДПГ не должна поддерживать коалицию с Левыми в Берлине.

Переговоры о коалиции между СДПГ, Зелеными и Левыми должны начаться в понедельник. Ранее берлинские Левые на партийном съезде одобрили начало переговоров. Три партии планируют сформировать новое правительство столицы до конца года; кандидатка Левых Элиф Эрлап может стать первой правящей бургомистершей Берлина от этой партии.

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