德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯反对社会民主党、绿党和左翼党在柏林组建可能的联盟。他表示，自己打算阻止以这种构成组建州政府，《明镜周刊》报道。

国防部长的立场

皮斯托里乌斯在ZDF电视台节目《Berlin direkt》中表示，他将在不同层面进行沟通，包括与首都的党内同志沟通。同时，他强调，关于可能联盟的最终决定权属于社民党柏林州组织。

这位部长呼吁该党不要继续与左翼党合作的路线。他表示，如果维持这一路线，社民党将面临失去信任的风险。皮斯托里乌斯还称，左翼党柏林分部在重要问题上的立场不明确且相互矛盾。尤其是，他指出该党内部在反犹主义问题上存在分歧，并批评了该党对安全机构和犯罪家族集团的态度。

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社民党内部的反对

已有超过700名社会民主党人反对社民党、绿党和左翼党的联盟，并签署了一份题为“并非不惜一切代价”的呼吁书。其支持者包括前社民党主席西格马尔·加布里尔和柏林政治人物弗朗齐斯卡·吉费。

皮斯托里乌斯表示，他也将签署这份呼吁书。他称，社民党不应支持在柏林与左翼党组建联盟。

社民党、绿党和左翼党之间的联盟谈判预计将于周一开始。此前，柏林左翼党在党代会上批准启动谈判。三个党计划在今年年底前组建首都的新政府；左翼党候选人埃利夫·埃尔拉普可能成为该党首位柏林执政市长。

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