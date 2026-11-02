保加利亚举行总统选举第二轮投票——《台北时报》

保加利亚举行了总统选举第二轮投票，现任代理总统伊利亚娜·约托娃与过渡政府前总理安德烈·久罗夫展开角逐。据《台北时报》报道，首轮投票中没有候选人获得超过50%的选票，因此安排了第二轮投票。

首轮结果

在首轮投票中，约托娃领先久罗夫，但未能跨过50%的门槛。共有27名候选人参加选举，投票率创下历史新低。出口民调原定在投票结束后公布，计票结束后预计将得出结果。

若约托娃获胜，她将成为保加利亚首位经选举产生的女总统。今年1月，在鲁门·拉德夫辞职并参加议会选举且获胜后，她成为代理总统。支持约托娃的拉德夫目前是保加利亚总理。

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黑海船只遇袭

此次选举是在过去一个月保加利亚黑海沿岸附近商船接连遭无人机袭击的背景下举行的。据该报报道，人们担心约有两打水手死亡。袭击发生后，政府向盟友求助，以加强海上安全。

周三，一艘希腊集装箱船在遭到海上无人机袭击后沉没。两名候选人均谴责了这些袭击，并呼吁通过外交途径结束战争。鲁门·拉德夫表示，袭击造成的后果“有利于俄罗斯联邦”，即侵略国。

久罗夫得到亲西方改革派政党的支持。他也长期表达对乌克兰的支持，并在担任总理期间与基辅签署了安全合作协议。支持久罗夫的政治人士包括保加利亚前总理博伊科·鲍里索夫。

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