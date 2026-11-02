爱沙尼亚以涉嫌与情报机构有联系为由驱逐了一名俄罗斯公民

爱沙尼亚安全警察局（KAPO）以涉嫌与俄罗斯情报机构有联系为由，将俄罗斯公民列昂尼德·卡拉贝什金驱逐出境。此外，他还被禁止进入申根区。

爱沙尼亚国内安全局（KARO）于11月2日（星期一）表示，根据该局的建议，这名俄罗斯公民已被驱逐出境，目的是“预防和打击”那些“威胁”欧洲的“活动”。 该局还指出，该男子与俄罗斯情报机构有联系。

该声明随附一段视频，视频中两名警察护送该男子前往俄罗斯边境。

“驱逐的目的是预防和遏制那些威胁爱沙尼亚乃至整个欧洲安全的活动，”该局在声明中表示。

KARO发言人玛尔塔·图乌尔向ERR透露，卡拉贝什金与俄罗斯情报机构及其代理人存在联系。

“他定期前往俄罗斯并在那里与他们会面。其中许多人因从事旨在施加影响的敌对活动而受到欧盟和乌克兰的制裁。 此外，他还与CIRP、RuBaltic和Regnum等影响力网络，以及与这些网络有关联的人员存在联系，”图尔指出。

据该局称，这名俄罗斯人曾与谢尔盖·雷克达和谢尔盖·鲁德诺夫保持联系。后者目前受到英国和乌克兰的制裁。

此外，卡拉贝什金曾担任俄罗斯国际与区域政策中心（CIRP）的项目负责人，该中心举办的活动曾有与俄罗斯联邦安全局有关联的人员参与。

来源：ERR

需要指出的是，爱沙尼亚将在与俄罗斯接壤的边境地区建造约150个掩体。

与此同时，爱沙尼亚正在向该国东部调遣部队。

爱沙尼亚将额外拨款1000万欧元，用于为乌克兰采购美国武器。

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