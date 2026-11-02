Эстония депортировала гражданина РФ по подозрению в связях со спецслужбами

Эстонская полиция безопасности (KAPO) выдворила из страны гражданина России Леонида Карабешкина из-за предполагаемых контактов с российскими спецслужбами. Ему также запретили въезд в Шенгенскую зону.

Служба внутренней безопасности Эстонии (KАРО) в понедельник, 2 ноября, заявила, что по её рекомендации гражданина РФ выслали из страны с целью «предотвращения и противодействия деятельности», которая «угрожает» Европе. В Службе также отметили, что мужчина имеет связи с российскими разведывательными органами.

Соответствующее заявление опубликовали вместе с видео, на котором мужчину сопровождают двое полицейских к российской границе.

«Целью высылки является предотвращение и противодействие деятельности, угрожающей безопасности Эстонии и Европы в целом», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь KАРО Марта Туул сообщила ERR, что Карабешкин имел связи с российскими разведывательными службами и людьми, работающими от их имени.

«Он регулярно посещал РФ и встречался с ними там. Многие из них находятся под санкциями Европейского Союза и Украины за ведение враждебной деятельности с целью оказания влияния. Кроме того, он связан с сетями влияния, такими как, например, CIRP, RuBaltic и Regnum, а также с лицами, связанными с ними», — отметила Туул.

По данным Службы, россиянин поддерживал контакты с Сергеем Рекедой и Сергеем Рудновим. Последний находится под санкциями Великобритании и Украины.

Кроме того, Карабешкин занимал должность руководителя проектов в CIRP — российском Центре международной и региональной политики, в мероприятиях которого принимали участие лица, связанные с Федеральной службой безопасности РФ.

Источник: ERR

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