В Естонії збудують близько 150 бункерів на кордоні з рф

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Естонія планує звести близько 150 фортифікаційних бункерів у північно-східному повіті Іда-Вірумаа, що межує з росією. Про це 28 жовтня повідомив Міністр оборони Естонії Мартін Херем.

Будівництво здійснюється в рамках інтегрованої ініціативи «Балтійський оборонний пояс». За словами очільника оборонного відомства, 100 об'єктів розмістять на земельній власності держави, а ще близько 50 — на муніципальних та приватних ділянках.

З приватними власниками укладатимуть окремі угоди шляхом виплати компенсацій за незручності, оренди або викупу ділянок. Водночас масштабних планів щодо примусового відчуження чи придбання державою значної прикордонної смуги наразі не передбачається.

Джерело: ERR.

Верховний суд Естонії відмовився розглядати касаційну скаргу компанії Nordic Shield Group AB щодо тендеру на закупівлю бетонних бункерів для східного кордону країни. Тендер проводить Естонський центр оборонних інвестицій (RKIK). Nordic Shield Group AB оскаржувала встановлені в ньому вимоги до стандарту якості виробництва та сертифіката ISO.

В Естонії планують розширити повноваження державних органів щодо обмеження радіо- та мобільного зв’язку. Відповідний законопроєкт передбачає спрощення протидії безпілотникам і посилення захисту критичної інфраструктури.

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