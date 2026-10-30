У Боснії і Герцеговині впав італійський гелікоптер, загинули четверо — Jerusalem Post

У Боснії і Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер, що виконував завдання у складі миротворчої місії Європейського Союзу EUFOR Althea. Загинули чотири людини, ще 11 дістали поранення, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство оборони Італії.

Серед загиблих — військові та члени Червоного Хреста

На борту перебували 15 людей. Двоє загиблих були військовослужбовцями італійської армії, ще двоє — членами Добровольчого військового корпусу Італійського Червоного Хреста.

Усі 11 поранених отримують медичну допомогу. За даними італійського оборонного відомства, їхньому життю нічого не загрожує.

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Аварія сталася в селі Горіце в окрузі Брчко. Агентство ANSA повідомило, що гелікоптер упав у цьому населеному пункті. Місцеві медіа оприлюднили зображення перекинутого на землі військово-транспортного гелікоптера, який зазнав значних пошкоджень.

Причину аварії встановлюють

Повітряне судно було залучене до операції Althea, яку проводять Сили Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині. Місія контролює виконання Дейтонської мирної угоди.

Міністерство оборони Італії заявило, що причину падіння гелікоптера розслідують і встановлюють обставини аварії. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив співчуття родинам загиблих. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що думає про жертв, їхні сім'ї та учасників місії, спрямованої на підтримання миру і стабільності в регіоні.

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