В Боснии и Герцеговине разбился итальянский военный вертолет, выполнявший задачу в составе миротворческой миссии Европейского союза EUFOR Althea. Погибли четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство обороны Италии.

Среди погибших — военные и члены Красного Креста

На борту находились 15 человек. Двое погибших были военнослужащими итальянской армии, еще двое — членами Добровольческого военного корпуса Итальянского Красного Креста.

Все 11 пострадавших получают медицинскую помощь. По данным итальянского оборонного ведомства, их жизни ничего не угрожает.

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Авария произошла в селе Гориче в округе Брчко. Агентство ANSA сообщило, что вертолет упал в этом населенном пункте. Местные СМИ опубликовали изображения военного транспортного вертолета, перевернувшегося на земле и получившего значительные повреждения.

Причину аварии устанавливают

Воздушное судно было задействовано в операции Althea, которую проводят Силы Европейского союза в Боснии и Герцеговине. Миссия контролирует выполнение Дейтонского мирного соглашения.

Министерство обороны Италии заявило, что причину падения вертолета расследуют и устанавливают обстоятельства аварии. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что думает о жертвах, их семьях и участниках миссии, направленной на поддержание мира и стабильности в регионе.

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