W Bośni i Hercegowinie rozbił się włoski śmigłowiec wojskowy, wykonujący zadanie w ramach misji pokojowej Unii Europejskiej EUFOR Althea. Zginęły cztery osoby, a kolejnych 11 zostało rannych, informuje Jerusalem Post, powołując się na Ministerstwo Obrony Włoch.

Wśród ofiar są wojskowi i członkowie Czerwonego Krzyża

Na pokładzie znajdowało się 15 osób. Dwóch zabitych było żołnierzami włoskiej armii, a pozostałych dwóch — członkami Ochotniczego Wojskowego Korpusu Włoskiego Czerwonego Krzyża.

Wszyscy 11 ranni otrzymują pomoc medyczną. Według włoskiego resortu obrony ich życiu nic nie zagraża.

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Do katastrofy doszło w miejscowości Goriće w Dystrykcie Brčko. Agencja ANSA podała, że śmigłowiec spadł w tej miejscowości. Lokalne media opublikowały zdjęcia wojskowego śmigłowca transportowego przewróconego na ziemi i poważnie uszkodzonego.

Ustalana jest przyczyna katastrofy

Statek powietrzny był zaangażowany w operację Althea, prowadzoną przez Siły Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Misja monitoruje realizację porozumienia pokojowego z Dayton.

Ministerstwo Obrony Włoch oświadczyło, że przyczyna upadku śmigłowca jest badana, a okoliczności katastrofy są ustalane. Włoski minister obrony Guido Crosetto wyraził współczucie rodzinom ofiar. Premierka Włoch Giorgia Meloni również oświadczyła, że myśli o ofiarach, ich rodzinach oraz uczestnikach misji mającej na celu utrzymanie pokoju i stabilności w regionie.

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