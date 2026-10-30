W USA skazana na karę śmierci Christa Pike po raz pierwszy publicznie opowiedziała o bólu po nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci we wrześniu. 50-letnia kobieta przeżyła dwie śmiertelne iniekcje pentobarbitalu i pod koniec ubiegłego miesiąca została wypisana ze szpitala.

Pierwsze publiczne oświadczenie

Jak podaje BBC News, zespół prawny Pike opublikował jej oświadczenie w mediach społecznościowych w piątek. Pike powiedziała w nim, że od tamtej nocy nie było ani jednej chwili, w której nie odczuwałaby bólu.

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Poinformowała o bólu ciała, ramion, dłoni i gardła, a także o trudnościach z mówieniem. Według Pike jej cierpienie nie ogranicza się do stanu fizycznego, lecz dotyczy także jej myśli i stanu psychicznego.

Stan po iniekcjach

Pike oświadczyła, że po procedurze obudziła się zdezorientowana i odczuwała ból. Po dwóch iniekcjach pentobarbitalu była w stanie krytycznym, zaznacza BBC News.

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